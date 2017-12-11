Минобрнауки может обязать вузы публиковать в интернете дипломные работы

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Минобрнауки предлагает обязать вузы публиковать выпускные квалификационные работы (ВКР) студентов на сайтах образовательных организаций в интернете, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Образовательная организация обязана обеспечить размещение полных текстов выпускных квалификационных работ обучающихся, завершающих обучение в текущем учебном году, за исключением текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, коммерческую тайну и иную охраняемую законом тайну, на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", — говорится в проекте.

Отмечается, что текст ВКР должен быть идентичен тексту ВКР, размещенному в интернете на официальном сайте образовательной организации. Внесение изменений в текст работы, размещенный на сайте, не допускается. Полный текст должен быть доступен для ознакомления для любых лиц в течение не менее шести месяцев со дня защиты.

Также проектом предполагается запретить рекламу услуг по подготовке и написанию ВКР, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации.