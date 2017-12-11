В КПРФ считают, что в России соблюдаются не все конституционные права

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В КПРФ сложное отношение к Конституции РФ, когда она принималась, коммунисты голосовали против, но сегодня значительно более актуальным вопросом является хотя бы соблюдение того, что в ней написано, сказала первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года на референдуме.

"У КПРФ сложное отношение к российской Конституции. Известно, что 12 декабря 1993 года мы и наши сторонники голосовали на референдуме "против", так как считали, что текст далеко ушел от советских идеалов, от понятия "народовластие", от многих прогрессивных социальных установок и ориентиров. А некоторые вещи и вовсе прописывались либералами гайдровского призыва при явном нашептывании западных советников", — сказал РИА Новости Мельников.

В то же время реальная жизнь, реальные решения, реальный российский капитализм оказались куда жестче текста даже такой Конституции, подчеркнул он.

"Поэтому на данный момент, с нашей точки зрения, значительно более актуальным и острым вопросом является хотя бы соблюдение того, что в ней написано. По нынешней Конституции у граждан немало самых разных прав, которые на практике не соблюдаются и ограничиваются. Соответствуя Конституции формально, юридически, "на бумаге", многие правовые нормы не соответствуют ей по духу, "по жизни", — отмечает парламентарий.

По его мнению, здесь нужны серьезный анализ и дискуссии. "Особенно это касается всего, что связано с социальным блоком. И любой пересмотр может быть опасен сегодня как раз тем, что новую редакцию будут подстраивать под более жестокую реальность", — считает Мельников.