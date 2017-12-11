В России могут создать фонд занятости инвалидов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Фонд занятости людей с инвалидностью может появиться в России, сообщил депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

По его словам, перед правительством России стоит амбициозная задача до 2020 года повысить занятость инвалидов практически в два раза.

"Это не просто декларация, а конкретный план действий… Также активно обсуждается вопрос появления фонда занятости людей с инвалидностью, который будет не просто аккумулировать средства, но направлять их на профориентацию, на стимулирование работодателей и возмещение им определенных расходов, если они трудоустраивают инвалидов сверх квоты", — сказал Терентьев журналистам.

Кроме того, по его словам, прорабатывается вопрос изменения системы квотирования рабочих мест для инвалидов.

"Сейчас она направлена на то, чтобы штрафовать работодателей, которые не создают рабочие места. В данной инициативе, которая прорабатывается в правительстве, предлагается наказывать работодателей, которые не берут людей с инвалидностью на те места, которые созданы", — сказал депутат.