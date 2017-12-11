Дед Мороз считает Санта-Клауса и других зимних волшебников братьями

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российский Дед Мороз не считает Санта-Клауса и зимних волшебников из других стран конкурентами, он воспринимает их как коллег, друзей и даже братьев.

"Конкуренция возможна только в злых делах, там, где идет торговля, обмен чего-то на деньги. Как можно быть конкурентом в добром деле… Мы все друзья и коллеги, и даже братья", — отметил Дед Мороз на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он сообщил, что съезды зимних волшебников регулярно проходят в разных странах: в Дании, Швеции и Финляндии. Там, по словам Деда Мороза, они обмениваются опытом по сотворению добрых дел.