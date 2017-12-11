Почти 20 миллионов россиян приняли участие в мероприятиях Года экологии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Двадцать миллионов граждан РФ приняли участие в мероприятиях завершающегося Года экологии, заявил в интервью РИА Новости министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
"Общество консолидировалось для решения экологических проблем. Участниками мероприятий Года экологии стали 20 миллионов граждан России. Около 1,5 тысячи мероприятий эколого-просветительской направленности прошло с привлечением детей и молодежи", – сказал Донской.
По его словам, участники узнали больше о том, как живет заповедная система и какие задачи ставит перед собой государство для ее сохранения.
2017 год был объявлен в России Годом экологии. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 5 января 2016 года. Целью этого решения было привлечь внимание к проблемным вопросам в экологической сфере.
Полный текст интервью читайте на сайте Ria.ru в 13.00 мск.