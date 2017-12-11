Почти 20 миллионов россиян приняли участие в мероприятиях Года экологии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Двадцать миллионов граждан РФ приняли участие в мероприятиях завершающегося Года экологии, заявил в интервью РИА Новости министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

По словам министра, Год экологии показал живой интерес людей к жизни заповедников и национальных парков, а также к редким видам животных.

"Общество консолидировалось для решения экологических проблем. Участниками мероприятий Года экологии стали 20 миллионов граждан России. Около 1,5 тысячи мероприятий эколого-просветительской направленности прошло с привлечением детей и молодежи", – сказал Донской.

По его словам, участники узнали больше о том, как живет заповедная система и какие задачи ставит перед собой государство для ее сохранения.

"Люди участвуют и переживают за диких животных, которые попадают в сложные ситуации. Летом из питомника Приокско-Террасного заповедника сбежали зубры. Нам помогали их разыскивать жители со всего Серпуховского района Подмосковья, причем привлекали малую авиацию, дельтапланы", – рассказал министр.

2017 год был объявлен в России Годом экологии. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 5 января 2016 года. Целью этого решения было привлечь внимание к проблемным вопросам в экологической сфере.

Полный текст интервью читайте на сайте Ria.ru в 13.00 мск.