Власти Адыгеи открыли новый спортивно-стрелковый комплекс для олимпийцев

МАЙКОП, 11 дек — РИА Новости. Крупный спортивно-стрелковый комплекс центра спортивной подготовки сборных команд республики Адыгея торжественно открыли в Майкопе, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

Отделение пулевой стрельбы в республике было открыто в 1996 году. С этого времени, по данным пресс-службы, подготовлены чемпионы и призеры олимпийских параолимпийских игр, победители чемпионатов и первенств мира, Европы и России, однако состояние республиканского тира в последние годы не отвечало требованиям безопасности и спортсмены были вынуждены тренироваться за пределами республики. Cтроительство стрелкового комплекса началось два года назад.

"На строительство затрачено около 95 миллионов рублей. Площадь здания составило 17 тысяч квадратных метров. В комплексе могут единовременно тренироваться более 100 спортсменов", — сказано в сообщении пресс-службы.

Комплекс включает в себя два открытых тира с дистанцией для стрельбы на 50 метров и 25 метров, два пневматических тира с дистанцией на 25 метров. Также предусмотрены гардеробы, административные кабинеты, тренерские, судейские и инструкторские комнаты, помещения для чистки, ремонта, хранения и выдачи оружия, учебные классы.

"Новый спортивно-стрелковый тир, отвечающий всем современным требованиям, открывает новые перспективы для подготовки спортсменов, позволяет принимать соревнования как российского, так и международного уровня.

Уверен, что в скором будущем копилка спортивных достижений Адыгеи пополнится новыми победами и рекордами наших земляков", — цитирует слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова пресс-служба.

В пресс-службе добавляют, что в ближайших планах руководства республики завершение строительства центра борьбы самбо и дзюдо в ауле Кошехабль и возведение ФОКа в ауле Тахтамукай.

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