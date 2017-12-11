В Госдуму внесли проект, разрешающий россиянам снимать с учета мигрантов

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Законопроект, которым предлагается дать россиянам право снимать с учета иностранных граждан при утрате ими оснований для учета по месту пребывания, в понедельник внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба одного из авторов инициативы, вице-спикера ГД Ирины Яровой ("Единая Россия").

Как отмечается, проект направлен на защиту прав граждан РФ и повышает достоверность миграционного учета. Авторами проекта также выступают председатель комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов и первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. "Законопроект дает гражданину России, как принимающей стороне, право снять иностранного гражданина с учета в связи с утратой мигрантом основания для учета по месту пребывания. Соответствующее заявление можно будет направить в МВД, через МФЦ, почтой или по интернету", — говорится в сообщении.

По словам Яровой, сегодня принимающая сторона, поставив на учет мигранта, не имеет возможности снять его с учета, даже если потеряла с ним контакт или расторгла трудовые отношения. "Это является серьезным ущемлением права собственности и других прав на помещение и, фактически, дискриминирует гражданина России в праве пересмотра своих решений по постановке мигранта на учет. Кроме того, принимающая сторона может быть подвергнута взысканию, если мигрант проживает не по месту учета", — приводит слова Яровой ее пресс-служба.

По мнению парламентария, таким образом, формируются "псевдоправоотношения", которые не обеспечивают государство достоверной информацией о нахождении мигранта, не защищают права и законные интересы россиян в качестве принимающей стороны, а также создают условия для формального и беспрепятственного пребывания в РФ лиц, не имеющих достоверного местонахождения.

"Предоставление гражданину России права постановки мигранта на учет и права снятия его с учета — необходимая мера повышения достоверности миграционного учета, важный сигнал для правоохранителей о необходимости установления места нахождения иностранного гражданина и мера профилактики, которая не позволит мигранту находиться на территории РФ без законных оснований", — считает Яровая. Сообщается также, что законопроект был разработан в рамках деятельности рабочей группы Совета законодателей и поддержан регионами РФ, МВД, комитетом ГД по делам национальностей и комитетом ГД по безопасности и противодействию коррупции.

Президент РФ Владимир Путин в апреле этого года в Петербурге провел заседание с членами Совета законодателей — совещательного органа, созданного в мае 2012 года для обмена опытом и взаимодействия федеральных палат и региональных парламентов. В его состав входят спикеры и вице-спикеры Госдумы и Совета Федерации, а также руководители законодательных органов субъектов РФ. Путин на встрече отмечал, что проблема трудовой миграции требует совершенствования механизмов защиты граждан РФ от недобросовестных людей, функционирующих в этой сфере.