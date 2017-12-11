Федотов назвал конституцию краеугольным камнем российской государственности

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Действующая конституция РФ является краеугольным камнем, на котором строится современная российская государственность, вытащи его, и общество пойдет вразнос, а вслед за ним и вся правовая система, заявил РИА Новости глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"Действующая конституция является краеугольным камнем, на котором строится современная российская государственность. Она, безусловно, являлась детищем своего времени. Но ее авторам удалось подняться на столь высокий уровень обобщения, что сегодня мы можем сказать, что эта конституция надолго", — заявил Федотов в преддверии Дня конституции.

В основной закон вносятся изменения, и это нормально, отметил он. "Но ее концептуальная основа остается неизменной, и это позволяет системно развиваться нашему законодательству и нашему обществу. Вытащи этот краеугольный камень, и общество пойдет вразнос, а вслед за ним и правовая система", — убежден правозащитник.

"Поэтому я категорический противник пересмотра конституции. Хотя, повторюсь, точечные изменения в ней могут происходить и в будущем", — добавил глава СПЧ.

Например, пояснил Федотов, если объединяются субъекты Российской Федерации, соответственно, меняется их перечень в конституции, изменяется система высших судов – соответствующая поправка вносится в конституцию.

"Конечно, подобная тонкая настройка не только возможна, но и необходима. Но главное — оставить в неприкосновенности концептуальную основу конституции, это первая и вторая главы", — подчеркнул председатель СПЧ.