Топилин назвал возможные сроки рассмотрения мер поддержки семьи в Совфеде

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть предложенный президентом России Владимиром Путиным пакет мер по поддержке семьи 26 декабря, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Моя задача заключается в том, чтобы мы с вами смогли эти законопроекты принять в течение осенней сессии с тем, чтобы успеть одобрить их Советом Федерации. По нашим расчетам, это произойдет 26 декабря с тем, чтобы он был подписан президентом до Нового года, потому что дата вступления в силу этих законов — 1 января 2018 года", — сказал Топилин на заседании комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей.

Путин ранее озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Как сообщила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей.