В ГД внесли проект об ответственности за продажу алкоголя в полимерной таре

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Проект федерального закона об административной ответственности за производство и оборот крепкого алкоголя (более 28%) в полимерной таре внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается дополнить статью 14.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях административной ответственностью за производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции (за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт) в полимерной потребительской таре", — говорится в пояснительной записке.

За это нарушение будет предусмотрен штраф для должностных лиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения или без нее. Для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией или без таковой.

Также проектом предлагается ввести штрафы за продажу стеклотары для алкоголя с содержанием этилового спирта более 28% лицу, не имеющему лицензии на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной продукции. Предполагается, что штраф для должностных лиц составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения, для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией.

Законопроектом также предлагается наделить полицию и органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях.