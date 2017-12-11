Комитет ГД поддержал законопроект о продлении программы маткапитала

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал принять в первом чтении президентский законопроект, который продлевает программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Кроме того, документ даёт возможность направлять средства маткапитала на оплату платных образовательных услуг дошкольного образования.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен в первом чтении 13 декабря.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время право на дополнительные меры государственной поддержки может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. Из этого правила законом предусмотрены исключения: до достижения ребенком трех лет средства материнского капитала можно использовать на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, сообщается в документе.

"Проектом федерального закона предлагается установить еще одно исключение, а именно предоставить гражданам возможность направлять средства материнского (семейного) капитала на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а также на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов", — говорится в пояснительной записке.

Президент России Владимир Путин ранее озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, он предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Как сообщила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей.