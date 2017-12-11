В Крыму появится своя "творческая Мекка", заявил глава корпорации развития

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Туристический центр "Коктебель-парк" станет своеобразной "творческой Меккой" для России, сообщил глава корпорации развития республики Олег Морозов.

"Мы взяли за основу территорию вокруг дома-музея Волошина, которая находилась в полной стагнации, и решили придать ей новую жизненную силу. Речь идет о восьми гектарах земли, на которых есть объекты капительного строительства. Сроки реализации проекта намечены в ближайшие четыре года", — сказал Морозов в интервью РИА Новости.

По его словам, после преобразований эта площадка станет местом, где сможет на протяжении всего года собираться и останавливаться творческая интеллигенция со всей России.

"Проект призван превратить Крым в своеобразную творческую Мекку", — подчеркнул Морозов.

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