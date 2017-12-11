В Крыму появится своя "творческая Мекка", заявил глава корпорации развития

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Туристический центр "Коктебель-парк" станет своеобразной "творческой Меккой" для России, сообщил глава корпорации развития республики Олег Морозов.
По его словам, после преобразований эта площадка станет местом, где сможет на протяжении всего года собираться и останавливаться творческая интеллигенция со всей России.
"Проект призван превратить Крым в своеобразную творческую Мекку", — подчеркнул Морозов.
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