Программы по трудоустройству матерей планируют расширить

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Программы по трудоустройству матерей планируется расширить и частично перевести их функции в дистанционный формат в связи с новыми демографическими мерами, заявил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Мы постоянно работаем в этом направлении. В регионах несколько лет действуют программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. И мы сейчас настраиваем регионы на то, чтобы они расширили эти программы. Самое главное даже не в увеличении финансирования, а в том, чтобы сделать эти программы удобными. Мы постоянно встречаемся с экспертами, они нам говорят, например, что служба занятости предлагает неудобные программы, то есть маме надо куда-то идти. Мы сейчас нацелены на переустройство программ — чтобы служба занятости маму учила дистанционно, если ей не с кем оставить ребенка, если нет яслей", — заявил Топилин.

Как отметил министр, если у матери появится возможность оплачивать из материнского капитала услуги яслей, то у нее появится возможность выйти раньше на работу. Это позволит ей стать более конкурентоспособной, так как за меньший период перерыва в работе работник теряет меньше навыков.