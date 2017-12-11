Топилин рассказал, как будут проверять доходы семей для выплаты на детей

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Доходы семей для определения права на получение новых выплат на первого и второго ребенка будут проверять только через год, заявил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Первично выплата назначается на один год, а потом продление, то есть замер дохода будет раз в год. Никто не будет людей гонять ежеквартально по инстанциям, заставлять собирать справки. То есть, оценили доход — на год устанавливается пособие", — рассказал Топилин.

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