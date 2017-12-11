Глава Роскомнадзора рассказал, как нужно бороться с живодерством в сети

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что противодействовать живодерскому контенту в интернете пора внесудебными мерами.

Статистика блокировок информации, связанной с жестоким обращением с животными и незаконной их продажей, которая была представлена ведомством на своих страницах в соцсетях, оживила обсуждение в интернете проблем защиты животных. В Роскомнадзор стали поступать обращения граждан, требующих блокировать тот или иной живодерский ресурс, написал Жаров в колонке, опубликованной в газете "Известия".

"Законных оснований для прекращения деятельности интернет-ресурсов со сценами издевательств над нашими меньшими братьями или сайтов, на которых незаконно продаются редкие животные, недостаточно. Сегодня это можно сделать только через суд. Механизмов оперативного противодействия такому нечеловечному контенту, которые позволяли бы пресекать его распространение сразу после обнаружения, нет", — написал Жаров.

"По моему убеждению, настало время для постановки вопроса о противодействии живодерскому контенту в сети внесудебными мерами. Это вполне можно сделать путем внесения дополнений в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", на основании которого уже несколько лет блокируются сайты с детской порнографией, пропагандой суицида, наркотиков и наркомании, с экстремистскими материалами. Может быть, и в закон "О защите детей от информации, способной нанести вред их здоровью и развитию". Ведь именно психика детей в наибольшей степени страдает от сцен насилия над столь любимыми зверятами", — считает Жаров.

Какого наказания заслуживают живодеры? Крупного денежного штрафа

Принудительных работ

Лишения свободы

Это больные люди, их нужно лечить Результаты 10.9% Крупного денежного штрафа

11.5% Принудительных работ

57.7% Лишения свободы

19.9% Это больные люди, их нужно лечить Все опросы Голосовать

По его мнению, дополнительно можно, чтобы организации, регистрирующие домены, внесли в свои уставные документы изменения, позволяющие требовать от владельцев ресурсов удалять живодерский контент по обращениям граждан. В Госдуме проходят чтения поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, усиливающие ответственность за жестокое обращение с животными, в том числе вводится дополнительная ответственность за публичное распространение фактов живодерства в интернете. Однако, по словам Жарова, процедуры блокировки вредоносного живодерского контента, не разработаны и эта работа должна вестись параллельно.

"Мы намерены организовать обсуждение поправок в законодательство на площадке Роскомнадзора. Более того, в случае их принятия готовы взять на себя мониторинг интернета с целью выявления живодерских ресурсов, сайтов по незаконной продаже животных и информировать о них орган власти, на который будут возложены полномочия по принятию решений о блокировке", — заявил глава Роскомнадзора.