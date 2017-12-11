В Минтруде сообщили, когда проиндексируют материнский капитал

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Средства материнского капитала будут проиндексированы на 4% только в 2020 году и далее, заявил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Президент России Владимир Путин ранее озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Как сообщила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей.

"Индексация маткапитала была приостановлена в условиях непростой экономической ситуации, но уже в этом бюджете предусмотрена индексация на четыре процента с 1 января 2020 года", — заявил Топилин на вопрос, может ли индексация быть разморожена до 2020 года.

Министр напомнил, что размер выплаты сейчас составляет 453 тысячи рублей, а в 2020 году составит 471 тысячу.

"И норма об индексации не отменялась — так что планируем индексацию и за пределами 2020 года", — добавил собеседник агентства.