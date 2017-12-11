Топилин рассказал о значении роста числа браков в 2017 году

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Рост числа браков в 2017 году на 50 тысяч по отношению к прошлому году может стать дополнительным фактором стабилизации числа рождений в России, заявил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
"В 2016 году родилось 1,89 миллиона детей, а в 2017-м сложились несколько факторов, которые отрицательно повлияли на демографию. Прежде всего, это снижение количества женщин, а также серьезным образом повлияло снижение доходов, которое началось четыре года назад. Эти факторы наложились, и возникла необходимость принятия новых демографических мер", — рассказал министр.
По его словам, за январь-октябрь этого года снижение рождаемости, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, составило 10,7%. "Но если возьмем сентябрь — минус 12,4 %, а октябрь — всего лишь минус 4,2%. Будем надеяться, что все-таки это признаки стабилизации", — сказал Топилин.
Комментируя возможные причины стабилизации, министр отметил, что постепенно растет число браков.
"В этом году по сравнению с прошлым начало расти количество браков: в январе-октябре было зарегистрировано браков почти на 50 тысяч больше. Это даст эффект примерно через год, но, в любом случае, если число браков увеличивается, количество рождений растет", — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что в демографии довольно сложно строить прогнозы, потому что есть очень много факторов, которые могут влиять.
"Но, я очень надеюсь, что в следующем году у нас уже не будет такого снижения, потому что, во-первых, количество браков немного росло в этом году и, во-вторых, новый пакет демографических мер, объявленный президентом, должен все-таки количество рождений, по меньшей мере, стабилизировать", — сказал Топилин.
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