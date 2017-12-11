Новые демографические меры оздоровят экономику России, считает Топилин

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Новые демографические меры будут иметь мультиэффект для экономики России: оздоровят ее за счет развития строительной сферы и смежных отраслей, дадут рост потребительского спроса, заявил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Президент России Владимир Путин ранее озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Как сообщила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей.

"Помимо возможности взять ипотечный кредит под меньший процент, все семьи со вторым ребенком имеют право на то, чтобы направить на ипотеку материнский капитал – это подспорье. Сейчас ипотечная ставка — более 10%. Субсидируются по новой программе около 4% — это почти половина ипотечной ставки. Это существенная помощь семье. Я считаю, что эта мера, с точки зрения влияния на экономику страны, имеет мультиэффект", — заявил Топилин.

"Если ипотека станет доступнее, то за стройкой потянутся многие отрасли. То есть все то, что связано со строительными материалами, с коммуникациями и так далее. Так как будет стимулироваться ипотека, то соответственно будет стимулироваться вся экономика. Точно так же, как и выплаты будут стимулировать потребительский рост. Все это будет влиять на оздоровление экономики", — пояснил он.