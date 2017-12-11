Топилин рассказал о целях демографических мер

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Успехом новых демографических мер будет удержание показателей рождаемости в 2018 году на уровне 2017 года, заявил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Президент России Владимир Путин ранее озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Как сообщила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей.

"Новый пакет демографических мер, объявленный президентом, должен все-таки количество рождений, по меньшей мере, стабилизировать. Если в следующем году не будет снижения рождаемости по сравнению с 2017 годом, я считаю, что это будет сверхрезультат", — заявил Топилин.

По его словам, если в 2016 году родилось 1,89 миллиона детей, то в 2017-м сложились несколько факторов, которые отрицательно повлияли на демографию. Прежде всего, это снижение количества женщин, а также серьезным образом повлияло снижение доходов, которое началось четыре года назад. В результате за январь-октябрь этого года — снижение рождаемости, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, составило 10,7%.

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