Топилин рассказал о целях демографических мер

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Успехом новых демографических мер будет удержание показателей рождаемости в 2018 году на уровне 2017 года, заявил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
"Новый пакет демографических мер, объявленный президентом, должен все-таки количество рождений, по меньшей мере, стабилизировать. Если в следующем году не будет снижения рождаемости по сравнению с 2017 годом, я считаю, что это будет сверхрезультат", — заявил Топилин.
По его словам, если в 2016 году родилось 1,89 миллиона детей, то в 2017-м сложились несколько факторов, которые отрицательно повлияли на демографию. Прежде всего, это снижение количества женщин, а также серьезным образом повлияло снижение доходов, которое началось четыре года назад. В результате за январь-октябрь этого года — снижение рождаемости, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, составило 10,7%.
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