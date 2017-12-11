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Общество

На Сахалине школе присвоили имя погибшего в Сирии генерала Асапова

08:2611.12.2017
(обновлено: 08:27 11.12.2017)
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкВалерий Асапов. Архивное фотоВалерий Асапов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 дек – РИА Новости. Южно-Сахалинской школе №8 присвоено имя погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Сахалинской области.

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© Фото : AgnosticPreachersKid
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На Сахалин Асапов прибыл в 2007 году, став командиром 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии Дальневосточного военного округа, которая дислоцируется на Курильских островах. Позднее командовал более крупным воинским формированием – 68-м армейским корпусом на Сахалине.

"Он и в учебе, и в бою старался быть лучшим, то же самое прививал подчиненным, — рассказал сослуживец Асапова, замкомандира армейского корпуса по работе с личным составом полковник Андрей Степанов. — Его постоянная нацеленность на результат нас "заражала", возникало желание постоянно совершенствоваться, улучшать показатели подготовки. Мы старались быть похожими на него".

Хама. Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"И с другой стороны это был человек, который вникал в жизнь каждого солдата, помогал решать жизненные проблемы. Удивительный человек, настоящий друг и наставник", — отметил он.

Заместитель директора школы Наталья Иванченко считает, что присвоение имени Валерия Асапова образовательному учреждению не случайно. По ее словам, в школе регулярно проходят встречи с ветеранами, уроки памяти, военно-спортивные игры, ведется серьезная работа по патриотическому воспитанию молодежи.

Вдова Валерия Асапова Ольга пожелала школе и ее ученикам успехов. "Хотелось бы, чтобы каждый из учащихся оставался всегда честным перед собой, понимал глубокий смысл, заложенный в словах: "честь", "совесть", "государство" и "офицер". Для мужа эти слова значили многое", — сказала вдова.

Губернатор региона Олег Кожемяко отметил, что событие войдет в историю Сахалинской области.

Военная полиция Вооружённых Сил Российской Федерации в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости
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"Россия – великая страна, это признают все, даже ее противники. И, конечно, сила и мощь нашей Родины, прежде всего, зависит от людей. Людей, которые любят Отечество, делают все для его процветания и готовы защищать даже ценой собственной жизни. Таким человеком и был Валерий Асапов", — отметил глава региона.

По его словам, Асапов прошел через многие "горячие точки". "Проявлял мужество, находил смелые командирские решения, никогда не прятался за спины солдат", — сказал Кожемяко.

Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 23 сентября на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. Генерал погиб в результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГ*.

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