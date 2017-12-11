ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 дек – РИА Новости. Южно-Сахалинской школе №8 присвоено имя погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Он и в учебе, и в бою старался быть лучшим, то же самое прививал подчиненным, — рассказал сослуживец Асапова, замкомандира армейского корпуса по работе с личным составом полковник Андрей Степанов. — Его постоянная нацеленность на результат нас "заражала", возникало желание постоянно совершенствоваться, улучшать показатели подготовки. Мы старались быть похожими на него".
Заместитель директора школы Наталья Иванченко считает, что присвоение имени Валерия Асапова образовательному учреждению не случайно. По ее словам, в школе регулярно проходят встречи с ветеранами, уроки памяти, военно-спортивные игры, ведется серьезная работа по патриотическому воспитанию молодежи.
Вдова Валерия Асапова Ольга пожелала школе и ее ученикам успехов. "Хотелось бы, чтобы каждый из учащихся оставался всегда честным перед собой, понимал глубокий смысл, заложенный в словах: "честь", "совесть", "государство" и "офицер". Для мужа эти слова значили многое", — сказала вдова.
Губернатор региона Олег Кожемяко отметил, что событие войдет в историю Сахалинской области.
По его словам, Асапов прошел через многие "горячие точки". "Проявлял мужество, находил смелые командирские решения, никогда не прятался за спины солдат", — сказал Кожемяко.
Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 23 сентября на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. Генерал погиб в результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГ*.
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