Топилин рассказал о снижении рождаемости

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Серьезное падение рождаемости в России должно было произойти еще в 2013 году, но введение материнского капитала и другие меры позволили отодвинуть процессы до 2017 года за счет роста рождений вторых и третьих детей, заявил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Естественно, 1991 год, когда распался Советский Союз, это оказало очень серьезный отрицательный эффект (на рождаемость), и мы прекрасно понимали, что уже с 2013 года количество женщин в репродуктивном возрасте снизится", — рассказал министр.

"Нам удалось предотвратить снижение рождений до 2017 года. Мы ожидали, что падение рождаемости произойдет раньше. И очень хорошо, что меры и седьмого, и десятого, и тринадцатого года как раз отодвинули потенциальное снижение рождений — все эти годы значительно рос суммарный коэффициент рождаемости (число рождений на одну женщину), который не зависит от количества женщин", — отметил он.

"Суммарный коэффициент рождаемости перевалил за 1,7, в прошлом году он был 1,77. То есть мы досрочно выполнили майский указ президента по демографии. Там целевым показателем определен коэффициент 1,75 к 2018 году", — рассказал Топилин.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.