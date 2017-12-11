Почти три четверти опрошенных россиян считают накопления необходимыми

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Почти три четверти россиян считают нужным сейчас сберегать деньги, при этом все чаще лучшим средством для этого называют банковский вклад, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Почти три четверти россиян (73%) ориентированы на сберегательное поведение – они считают необходимым сократить повседневные расходы (в январе эта доля составляла 67%). Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 20% граждан", — отмечено в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

За этот год сильно изменилось и отношение россиян к банкам, отмечают социологи, — если в январе 2017 года вариант банковского вклада для сбережения свободных денег считал оптимальным 41%, то сейчас такого мнения придерживаются 57% респондентов. Меньше россияне стали говорить и о необходимости забрать деньги из банка (28% против 36% в начале года).

Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб отметил, что экономическое самоощущение россиян постепенно нормализуется. По его словам, "закрепляется тенденция формировать резервы не "в крупе и сахаре", а в "деньгах", причём всё чаще в рублях, а не в валюте".

"На этом фоне отмечается любопытное явление: падает значение такого средства сбережения, как украшения из драгметаллов, что мы видим по другим нашим исследованиям. Архаическая модель сбережений с прицелом "сохранить хоть что-то, если придётся бежать в чём есть" сменяется на открытие счетов в банке и прочие инструменты, характерные для развитой экономики. Наше общество взрослеет", — констатирует эксперт.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 27-29 ноября 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%. В январе 2017 года проводился квартирный опрос.