Законопроекты по демографии примут до конца года, пообещал Топилин

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Законопроекты о новых демографических мерах будут рассмотрены Госдумой в первом чтении 13 декабря, все процедуры будут пройдены быстро, чтобы принять законы в 2017 году, заявил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Президент России Владимир Путин ранее озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Как сообщила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей.

"Сейчас первостепенная задача — подготовиться к реализации мер, которые были предложены президентом", — заявил Топилин.

Он напомнил, что на прошлой неделе президент внес в Госдуму два законопроекта: о выплатах семьям на первого и второго ребенка и о продлении программы материнского капитала.

"Я назначен официальным представителем Президента при обсуждении этих мер в парламенте. И уже 11 декабря пройдет заседание комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей, а 13 декабря законопроект будет рассмотрен в первом чтении", — рассказал министр.

"Планируем пройти все процедуры быстро, чтобы принять эти законы в этом году. Они должны заработать с 1 января", — подчеркнул собеседник агентства.

Топилин также сообщил, что параллельно готовятся несколько решений правительства. "Это методика определения расчета и порядка доведения субвенций из федерального бюджета в регионы и документ о распределении субвенций по регионам. Разрабатывается распоряжение правительства — правила назначения выплат, куда обращаться и т.д", — сказал министр.