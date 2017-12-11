Топилин рассказал о ситуации на рынке услуг по уходу за детьми

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Рынок услуг по уходу за детьми в России все еще по большей степени нелегальный, решивших легализоваться нянь не так много, заявил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"К сожалению, пока рынок услуг по уходу за детьми скорее больше нелегальный, нежели легальный", — заявил Топилин.

"Недавно были приняты поправки в законодательство по освобождению, в том числе нянь, от страховых взносов и налогов. Пока, к сожалению, граждан, которые решили легализоваться, не так много", — рассказал он.

Министр также рассказал, что средства, выделяемые с 1 января из материнского капитала на образование детей до достижения ими трех лет, можно будет направить, как и сейчас, только юрлицам, имеющим право оказывать образовательные услуги.

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