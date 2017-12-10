На "Артдокфесте" считают срыв показа фильма о Донбассе акцией хулиганов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Программный директор фестиваля "Артдокфест" Виктория Белопольская назвала срыв в Москве показа фильма о ситуации в Донбассе "Полет пули" акцией хулиганов.
Ранее СМИ сообщили, что во время показа фильма "Полет пули" на Международном фестивале документального кино "Артдокфест" в московском кинотеатре "Октябрь" активисты распылили пахучую жидкость в зале. Руководство фестиваля приняло решение остановить показ и вывести зрителей.
"Произошедшее я расцениваю как акцию хулиганов, вовремя не пресеченную полицией", — сказала Белопольская РИА Новости.
В воскресенье стало известно, что показ фильма украинских документалистов "Война ради мира" о конфликте в Донбассе, который должен был состояться в понедельник в рамках фестиваля в Чешском центре при посольстве в Москве, отменен. Организаторы фестиваля посчитали, что "накаленная атмосфера вокруг демонстрации фильма может привести к нежелательным инцидентам".
"Артдокфест-2017" проходит в Москве с 6 по 12 декабря. Дирекция фестиваля, комментируя ситуацию вокруг показа фильма, подчеркивала, что "Артдокфест" был и остается зоной свободы.