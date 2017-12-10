На "Артдокфесте" считают срыв показа фильма о Донбассе акцией хулиганов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Программный директор фестиваля "Артдокфест" Виктория Белопольская назвала срыв в Москве показа фильма о ситуации в Донбассе "Полет пули" акцией хулиганов.

Ранее СМИ сообщили, что во время показа фильма "Полет пули" на Международном фестивале документального кино "Артдокфест" в московском кинотеатре "Октябрь" активисты распылили пахучую жидкость в зале. Руководство фестиваля приняло решение остановить показ и вывести зрителей.

"Произошедшее я расцениваю как акцию хулиганов, вовремя не пресеченную полицией", — сказала Белопольская РИА Новости.

В воскресенье стало известно, что показ фильма украинских документалистов "Война ради мира" о конфликте в Донбассе, который должен был состояться в понедельник в рамках фестиваля в Чешском центре при посольстве в Москве, отменен. Организаторы фестиваля посчитали, что "накаленная атмосфера вокруг демонстрации фильма может привести к нежелательным инцидентам".

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее направил депутатские запросы на имя министра культуры РФ Владимира Мединского и генпрокурора Юрия Чайки с просьбой осуществить проверку содержания фильма украинских документалистов "Война ради мира" на соответствие законодательству РФ. Он полагает, что производство и показ на кинофестивале документальной картины "Война ради мира" могут содержать признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму и публичные призывы к терроризму) и частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка).

"Артдокфест-2017" проходит в Москве с 6 по 12 декабря. Дирекция фестиваля, комментируя ситуацию вокруг показа фильма, подчеркивала, что "Артдокфест" был и остается зоной свободы.