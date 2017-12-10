На "Артдокфесте" отменили показ фильма о войне в Донбассе

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Показ фильма украинских документалистов "Война ради мира" о конфликте в Донбассе, который должен был состояться в понедельник в рамках Международного фестиваля документального кино "Артдокфест" в Чешском центре при посольстве в Москве, отменен, сообщается на официальном сайте фестиваля.

Изначально демонстрация картины должна была состояться 6 декабря в кинотеатре "Октябрь", однако была перенесена в Чешский центр на 11 декабря.

На официальном сайте "Артдокфеста" сообщается, что показ "Войны ради мира" отменен и "в данном решении категорически отсутствует политическая мотивация".

"В этом году в программу "Последние два дня свободы" после ее согласования в последний момент дирекцией "Артдокфест" был перенесен украинский фильм "Война ради мира". Вокруг показа этой картины в Москве некоторыми группами людей и СМИ была создана нездоровая ситуация, стали возникать различного рода обвинения и угрозы", — говорится в сообщении.

Организаторы показа посчитали, что "накаленная атмосфера вокруг демонстрации фильма может привести к нежелательным инцидентам на территории посольства Чешкой республики".

"Времени и ресурсов подготовиться достаточным образом к этим событиям не было возможности. Следуя исключительно заботе о комфорте и безопасности гостей, по согласованию с дирекций "Артдокфеста", было принято решение отказаться от показа фильма "Война ради мира", — сообщили организаторы.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее направил депутатские запросы на имя министра культуры РФ Владимира Мединского и генпрокурора Юрия Чайки с просьбой осуществить проверку содержания фильма украинских документалистов "Война ради мира" на соответствие законодательству РФ. Он полагает, что производство и показ на кинофестивале документальной картины "Война ради мира" могут содержать признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму и публичные призывы к терроризму) и частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка).

"Артдокфест-2017" проходит в Москве с 6 по 12 декабря. Ранее дирекция фестиваля на официальном сайте кинофестиваля озвучила свою официальную позицию по поводу ситуации, возникшей вокруг показа фильма, и подчеркнула, что "Артдокфест" был и остается зоной свободы.