Военные превратят крепость "Пиллау" в Балтийске в историко-культурный центр

КАЛИНИНГРАД, 10 дек — РИА Новости. Военные готовятся открыть в цитадели "Пиллау" 17 века в городе Балтийске Калининградской области историко-культурный центр, который будет работать как филиал Центрального военно-морского музея, сообщила пресс-служба Балтфлота.

Цитадель "Пиллау" была заложена в 1626 году. Крепость, окруженная широким рвом, представляет собой пятиугольник со сторонами 80 метров, в каждом углу которого расположен бастион. Цитадель всегда выполняла военные функции, после Великой Отечественной войны здесь располагался оружейный арсенал, она была закрыта для посещений.

Крепость принадлежит министерству обороны РФ, в 1999 году в ней был открыт филиал музея Балтийского флота, экскурсии в котором проходят по предварительной записи для организованных групп. Постановлением правительства Калининградской области в 2007 году цитадель "Пиллау" получила статус объекта культурного наследия регионального значения.

"Создатели музейно-выставочного комплекса "Балтийская крепость" Пиллау, который будет располагаться на нескольких уровнях, учтут роль уникального объекта в знаковых исторических событиях России. Это посещение крепости Петром Великим, эпизодов Семилетней войны, нахождение в крепости российского гарнизона, войны с наполеоновской Францией и взятие цитадели войсками Красной армии в 1945 году", — говорится в сообщении.

Ожидается, что после проведения проектно-изыскательских работ и восстановления первозданного вида исторической крепости на территории "Балтийского пятиугольника" в музейно-выставочном комплексе будут работать концертные площадки, исторические реконструкции и другие массовые развлекательные мероприятия. Организаторы хотят обустроить детские тематические площадки, художественные мастерские, восстановить орудийные площадки крепостных бастионов.