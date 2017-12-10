В Крыму ответили на заявление Европарламента о милитаризации полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости, Виктор Лященко. Россия не милитаризировала Крым, как это указывается в докладе Европарламента, а защитила от потенциальных внешних угроз, которые постоянно исходят, в частности, со стороны украинских властей, сообщил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

Ранее RT сообщал о докладе генерального директората Европарламента по внешней политике, в котором ЕП пришел к выводу, что Россия "милитаризировала" Крым и Калининград. В документе указывается, что воссоединение полуострова с Россией изменило военный баланс в регионе в пользу Москвы, а черноморским государствам теперь следует опасаться российского флота, войск и ракетных систем.

"Россия не милитаризирует крымский полуостров, а защищает местное население от потенциальных угроз, которые постоянно исходят особенно со стороны Украины. Позиция России правильная, ведь главное — обеспечить безопасность своих граждан и неприступность государственных границ", — сказал РИА Новости Ильясов.

Он считает, что западные страны постоянно провоцируют киевские власти для нагнетания ситуации на границе с Крымом и дестабилизации ситуации на полуострове с помощью диверсионных групп и спекуляций на межнациональной почве.

"Крым – это территория Российской Федерации, и ее право — защищать свою территорию и безопасность граждан, которые вручили ей свое будущее", — подчеркнул Ильясов.

Вице-спикер считает, что Европарламенту стоит обратить внимание на Украину, где, по его словам, действительно происходит милитаризация под прикрытием якобы имеющей место необходимости в защите своих границ.

"Все это нагнетает ситуацию в мире, но почему-то западные страны закрывают глаза и отказываются адекватно реагировать", — подчеркнул Ильясов.

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