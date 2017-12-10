РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В воскресенье отмечается международный день прав человека

12:3710.12.2017
(обновлено: 12:39 10.12.2017)
0670
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЛюди на городской улице. Архивное фотоЛюди на городской улице. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Международный день прав человека отмечается в воскресенье, российские правозащитники считают, что дата стала профессиональным праздником правозащитников, неким камертоном действий и решений, который способствует отстаиванию и осмыслению окружающей действительности с позиций таких категорий, как уважение, справедливость и комфортность жизни, однако дата пока не приобрела особого значения для россиян.

Земной шар в руках людей
© Fotolia / Sergey Nivens
Международный день прав человека
10 декабря международное сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day). В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека — первый универсальный международный акт по правам человека.

Возглавляющая старейшую в России правозащитную организацию – Московскую Хельсинкскую группу — Людмила Алексеева, говоря о ситуации с правами человека в России, отметила, что страна в этом плане далеко отступила от того состояния, которое наблюдалось в начале 1990-х. "Понимаете, мы далеко отступили от первой половины 1990-х годов, но, к счастью, мы еще не приблизились к советскому времени, в советское время было хуже. Но мы сейчас идем в этом направлении", — сказала Алексеева РИА Новости.

По ее мнению, этот профессиональный праздник правозащитников — Международный день прав человека – еще не приобрел какого-то особого значения для россиян. "День — нет, но само понятие прав человека очень широко распространилось", — уверена глава МХГ. Она напомнила о недавнем съезде в Москве, который назвала не просто съездом правозащитников, а "съездом защиты прав человека".

"Потому что там были кроме правозащитников и поборники защиты социальных прав: фермеры, дальнобойщики, обманутые вкладчики, обманутые дольщики. И, вы знаете, не случайно их пригласили. Потому что они тоже сражаются за права, — каждый в своей сфере, но понятие прав человека им не чуждо", — подчеркнула Алексеева. Она считает это большим достижением правозащитников, о которых в советское время вообще мало кто знал. "А сейчас, по-моему, все это знают. От знания, кто такие правозащитники, и от понимания, что каждый человек имеет права и государство должно их защищать, а не нарушать, это понятие уже очень широко распространилось", — отметила правозащитница.

Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Москалькова заявила о прогрессе в защите прав человека в России
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает открытие общенационального мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби" и другие шаги по восстановлению исторической памяти главными в этом году достижениями в правозащитной сфере, рядом с ними меркнут многие другие успехи в этой области, также он выразил надежду, что ФСИН пересмотрит позицию по недопуску членов СПЧ в колонии и СИЗО.

При этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что "очень важно, что есть Международный день прав человека". "Я бы не назвала его праздником, потому что это не то мероприятие, которое празднуется за столом с шампанским, но это то, что является неким камертоном для всех действий и решений, когда ты начинаешь отстаивать и осмысливать то, что происходит вокруг тебя, с тобой лично, с твоими близкими и в стране в целом, как что-то очень важное с позиций таких категорий, как уважение, справедливость, комфортность в жизни", — сказала собеседник агентства.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена