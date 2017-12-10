В воскресенье отмечается международный день прав человека

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Международный день прав человека отмечается в воскресенье, российские правозащитники считают, что дата стала профессиональным праздником правозащитников, неким камертоном действий и решений, который способствует отстаиванию и осмыслению окружающей действительности с позиций таких категорий, как уважение, справедливость и комфортность жизни, однако дата пока не приобрела особого значения для россиян.

10 декабря международное сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day). В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека — первый универсальный международный акт по правам человека.

Возглавляющая старейшую в России правозащитную организацию – Московскую Хельсинкскую группу — Людмила Алексеева, говоря о ситуации с правами человека в России, отметила, что страна в этом плане далеко отступила от того состояния, которое наблюдалось в начале 1990-х. "Понимаете, мы далеко отступили от первой половины 1990-х годов, но, к счастью, мы еще не приблизились к советскому времени, в советское время было хуже. Но мы сейчас идем в этом направлении", — сказала Алексеева РИА Новости.

По ее мнению, этот профессиональный праздник правозащитников — Международный день прав человека – еще не приобрел какого-то особого значения для россиян. "День — нет, но само понятие прав человека очень широко распространилось", — уверена глава МХГ. Она напомнила о недавнем съезде в Москве, который назвала не просто съездом правозащитников, а "съездом защиты прав человека".

"Потому что там были кроме правозащитников и поборники защиты социальных прав: фермеры, дальнобойщики, обманутые вкладчики, обманутые дольщики. И, вы знаете, не случайно их пригласили. Потому что они тоже сражаются за права, — каждый в своей сфере, но понятие прав человека им не чуждо", — подчеркнула Алексеева. Она считает это большим достижением правозащитников, о которых в советское время вообще мало кто знал. "А сейчас, по-моему, все это знают. От знания, кто такие правозащитники, и от понимания, что каждый человек имеет права и государство должно их защищать, а не нарушать, это понятие уже очень широко распространилось", — отметила правозащитница.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает открытие общенационального мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби" и другие шаги по восстановлению исторической памяти главными в этом году достижениями в правозащитной сфере, рядом с ними меркнут многие другие успехи в этой области, также он выразил надежду, что ФСИН пересмотрит позицию по недопуску членов СПЧ в колонии и СИЗО.

При этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что "очень важно, что есть Международный день прав человека". "Я бы не назвала его праздником, потому что это не то мероприятие, которое празднуется за столом с шампанским, но это то, что является неким камертоном для всех действий и решений, когда ты начинаешь отстаивать и осмысливать то, что происходит вокруг тебя, с тобой лично, с твоими близкими и в стране в целом, как что-то очень важное с позиций таких категорий, как уважение, справедливость, комфортность в жизни", — сказала собеседник агентства.