Кузнецова предложила создать организацию родителей детей-инвалидов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о планах создать Всероссийскую организацию родителей детей-инвалидов.

"Мамы детей из различных регионов России встретились сегодня в колонном зале Дома Союзов, чтобы обсудить создание Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, обменяться опытом, поговорить о наболевших вопросах. После официальной части еще долго обсуждали проблемы вместе с мамами из Коми, Москвы, Северной Осетии, Волгограда", — написала она в Instagram.

Также омбудсмен подчеркнула, что много новых перспектив открывает пакет предложений, которые обсуждались с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с представителями организаций, занимающихся проблемами людей с ограниченными возможностями. Кроме того, по ее мнению, создание организации, которая объединит родителей особенных детей, очень актуально.