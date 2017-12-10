Кузнецова предложила создать организацию родителей детей-инвалидов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о планах создать Всероссийскую организацию родителей детей-инвалидов.
Мамы детей из различных регионов России встретились сегодня в колонном зале Дома Союзов, чтобы обсудить создание Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, обменяться опытом, поговорить о наболевших вопросах. После официальной части ещё долго обсуждали проблемы вместе с мамами из Коми, Москвы, Северной Осетии, Волгограда. Несколько десятков писем передали после моего выступления прямо в зале. На каждый из них будет дан ответ. А на некоторые обращения ответы были даны сразу же. Много новых перспектив открывает пакет предложений, которые недавно обсуждались Президентом Владимиром Путиным на встрече с представителями организаций, занимающихся проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья. Речь не только о продлении программы "Доступная среда", очень важно, что особое внимание будет уделяться образованию детей-инвалидов, в том числе — профессиональному образованию. Уверена, что и создание Всероссийской организации, объединяющей мам особенных детишек, очень актуально. Ну а ещё сегодня познакомилась с девочкой, которая открывала концерт. Обязательно постараюсь выполнить её просьбу.
"Мамы детей из различных регионов России встретились сегодня в колонном зале Дома Союзов, чтобы обсудить создание Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, обменяться опытом, поговорить о наболевших вопросах. После официальной части еще долго обсуждали проблемы вместе с мамами из Коми, Москвы, Северной Осетии, Волгограда", — написала она в Instagram.
Также омбудсмен подчеркнула, что много новых перспектив открывает пакет предложений, которые обсуждались с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с представителями организаций, занимающихся проблемами людей с ограниченными возможностями. Кроме того, по ее мнению, создание организации, которая объединит родителей особенных детей, очень актуально.