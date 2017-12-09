Роспотребнадзор не нашел аномалий в московском воздухе

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор провел более тысячи исследований проб воздуха в Москве, но превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявил, сообщается на сайте ведомства в субботу.

В пятницу некоторые СМИ сообщили о некой аварии в центре Москвы, в результате которой в воздухе якобы появился кислый и едкий запах. При этом упоминался район Чистых прудов, Покровки и Цветного бульвара. Представитель столичного главка МЧС сообщал РИА Новости, что мобильная лаборатория МЧС не зафиксировала превышений предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве проведены замеры уровней загрязнения атмосферного воздуха по 37 адресам в 9 административных округах города Москвы на 11 ингредиентов — типичные загрязнители. Проведено более 1000 исследований. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в пробах атмосферного воздуха, отобранных 8.12.2017, не установлено", — говорится в сообщении.

Работы по определению источника загрязнения продолжаются.

Ранее сообщалось, что под руководством заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова создана межведомственная рабочая группа, занимающаяся данным вопросом. Бирюков сообщил, что за последние сутки интенсивность запаха на территории региона значительно уменьшилась. Метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.

В эфире телеканала "Россия 24" он также заявил, что причины запаха будут установлены в течение двух суток.