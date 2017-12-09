Кристина Si поддержала участницу проекта "Ты супер! Танцы"

Kristina Si, Лера Родионова и Александр Олешко на проекте Ты супер! Танцы

Kristina Si, Лера Родионова и Александр Олешко на проекте Ты супер! Танцы

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Участницу конкурса "Ты супер! Танцы" Леру Родионову приехала поддержать певица Кристина Si.

Артистка призналась, что смотрит проект с самого первого выпуска и восхищается талантом участников.

"Лера довела меня до мурашек! Я испытала какие-то невероятные эмоции, даже чуть не заплакала во время её выступления. Она очень искренняя, очень эмоциональная – это берёт за живое. Лера меня впечатлила, она вдохновила! Это был не просто танец, а настоящая непростая история, рассказанная языком танца!" — рассказала Кристина.

Первый день полуфинальных соревнований проекта НТВ "Ты супер! Танцы состоится уже в субботу, 9 декабря. Жюри предстоит выбрать финалистов.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.