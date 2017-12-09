В Москве создали группу по мониторингу ситуации с неприятными запахами

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Оперативная группа по мониторингу ситуации с неприятными запахами создана в Москве по предложению мэра столицы Сергея Собянина, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"Для того чтобы установить источник неприятного запаха, создана совместная группа, в которую вошли представители правительств Москвы и области, министерства по чрезвычайным ситуациям, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Она создана по предложению мэра Москвы Сергея Собянина и в данный момент занимается мониторингом", — рассказал порталу заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, за последние сутки интенсивность запаха на территории региона значительно уменьшилась. Метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.

В пятницу некоторые СМИ сообщили о некой аварии в центре Москвы, в результате которой в воздухе якобы появился кислый и едкий запах. При этом упоминался район Чистых прудов, Покровки и Цветного бульвара. Представитель столичного главка МЧС сообщил РИА Новости, что мобильная лаборатория МЧС не зафиксировала превышений предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в центре Москвы после жалоб нескольких человек.