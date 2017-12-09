Не надо смешивать спорт и политику. Депардье прокомментировал решение МОК

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Актер Жерар Депардье считает, что нельзя обвинять российских спортсменов в употреблении допинга и смешивать спорт и политику.

Исполком МОК 5 декабря принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России, при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на зимней Олимпиаде-2018 в специальном статусе спортсменов-олимпийцев из России. Решение об участии в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане российская сторона должна озвучить на Олимпийском собрании 12 декабря. В пятницу глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники провели голосование, по итогам которого решили ехать на Олимпийские игры-2018.

"Это первый раз в истории олимпийского движения, когда они себе позволили обвинить государства в организации допинга спортсменов. Я думаю, что нужно быть идиотами, чтобы обвинить в этом такую великую нацию, как Россия. Не надо смешивать спорт и политику", — сказал Депардье на творческой встрече в пансионе воспитанниц Минобороны.

Ранее Депардье принял участие в акции #noRUSSIAnoGAMES против отстранения российских спортсменов от Олимпийских игр в Пхенчхане.

Акцию запустил школьник из Санкт-Петербурга Роман Старков, выступивший в социальных сетях с обращением в поддержку шести российских лыжников, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх решением МОК.