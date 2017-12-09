Не надо смешивать спорт и политику. Депардье прокомментировал решение МОК

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Актер Жерар Депардье считает, что нельзя обвинять российских спортсменов в употреблении допинга и смешивать спорт и политику.
"Это первый раз в истории олимпийского движения, когда они себе позволили обвинить государства в организации допинга спортсменов. Я думаю, что нужно быть идиотами, чтобы обвинить в этом такую великую нацию, как Россия. Не надо смешивать спорт и политику", — сказал Депардье на творческой встрече в пансионе воспитанниц Минобороны.
Ранее Депардье принял участие в акции #noRUSSIAnoGAMES против отстранения российских спортсменов от Олимпийских игр в Пхенчхане.
Акцию запустил школьник из Санкт-Петербурга Роман Старков, выступивший в социальных сетях с обращением в поддержку шести российских лыжников, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх решением МОК.