МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 9 дек – РИА Новости. Главное управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарии в субботу распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах региона.

"По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в период с 18.00 мск 9 декабря до 18.00 мск 10 декабря в горных районах Кабардино-Балкарии выше 1500 метров лавиноопасно", — говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС предупреждает о существующей вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, а также с затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин.