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Общество

Новый год в ресторане, или как слетать в космос за четыре тысячи рублей

03:2709.12.2017
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНовогодние игрушки на елке. Архивное фотоНовогодние игрушки на елке. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Новый год в России давно уже перестал быть праздником одной ночи — компании начинают проводить свои праздники уже с начала декабря. Конечно, бюджет празднования в кафе, ресторане или клубе ограничивается возможностями заказчика, однако, как сообщили опрошенные РИА Новости эксперты, провести новогоднюю вечеринку можно в среднем за 4 тысячи рублей на человека без учета алкоголя. При этом особой популярностью сейчас пользуются космические темы.

Открытие московского фестиваля Путешествие в Рождество
© Владимир Астапкович
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Что касается празднования непосредственно в саму новогоднюю ночь, то здесь цены в московских ресторанах начинаются от 5-6 тысяч рублей. В эту сумму обычно уже включены еда, алкоголь и развлекательная программа.

Но все может быть значительно менее скромным. Так, для любителей запоминающихся праздников рынок предлагает вечеринку в стиле знаменитого сериала "Игра престолов", где самый дешевый билет для взрослого будет стоить 69 тысяч рублей, а самый дорогой — 199 тысяч.

Новый год, недорого

Цены за корпоративы в ресторанах или при выездном обслуживании в этом году на рынке приблизительно одинаковы.

"Цена на человека остается неизменной уже несколько лет — от 3 до 5 тысяч рублей в зависимости от ценового сегмента ресторана", — говорит генеральный партнер холдинга Gourmet Alliance, куда входят рестораны "Вилла Паста", "Самарканд" и "Де Марко", Александр Кожин.

"В этом году средний чек при организации новогоднего банкета на одного гостя составит 4 тысячи рублей без учёта алкоголя", — в свою очередь, подтверждает руководитель отдела продаж ресторана выездного обслуживания "Фигаро" группы компаний "КорпусГрупп" Татьяна Холина.

Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Кожин отмечает, что есть "переменная часть желаний — музыка, ведущий и другие просьбы, такие, как закрыть ресторан только для ваших гостей; все это влияет на конечную сумму, которую вы оплатите".

"Мы также редко и в исключительных случаях разрешаем свой алкоголь, только если ресторан полностью закрыт только для вас, а вообще это все очень индивидуально и решается с заказчиком мероприятия персонально", — добавляет Кожин.

Холина говорит, что в означенную сумму входит праздничное меню — несколько видов закусок и горячих блюд, десерт, а также организационные расходы, на обслуживающий персонал, логистику, установку необходимого оборудования.

Она же добавляет, что в этом году выросло как число заказов, так и средний чек на человека. "Можно говорить о том, что бизнес постепенно возвращается к докризисному уровню, а компании стали больше тратить на новогодние развлечения", — отмечает собеседница агентства.

Ты просто космос

Тематика празднований тоже имеет большое значение. По словам Холиной, интересные запросы поступают регулярно, "например, в этом году мы организовывали мероприятия в стиле "Супергероев Marvel".

Она также добавила, что на Новый год остаётся актуальной космическая тематика.

Красная икра. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Для создания космической атмосферы мы используем приглушённый свет, контрастные цветовые решения, оформление столов сухим льдом и азотом", — рассказывает представитель "Фигаро".

"Также трендом сезона стали фиолетовые продукты — мы реализовали необычный заказ с использованием в салат-баре и приготовлении блюд цветных мини-овощей: фиолетовой моркови, цветной капусты белого и фиолетового цвета", — говорит Холина.

У крупных заказчиков пользуется успехом формат рождественской ярмарки, "когда в домиках-павильонах можно попробовать самые разные угощения — блинчики, глинтвейн, имбирные пряники, рыбу с картофелем фри, фалафель".

Холина отмечает, что и без традиционных привычных новогодних блюд не обходится. "Россиянам важно видеть на своём праздничном столе привычные с детства новогодние блюда –– "Сельдь под шубой", "Оливье", холодец. Переосмыслить традиции в современном ключе помогают технологии молекулярной кухни и интересная подача", — рассказывает она.

"В этом году клиенты стали более открытыми к необычным форматам приготовления и охотно их выбирают", — добавляет представитель "Фигаро".

Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel на Роза Хутор
© РИА Новости / Нина Зотина
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От флешмоба до ланнистеров

Непосредственно саму ночь Нового года в Москве можно отпраздновать практически "на любой карман".

"В Новый год ночью традиционно работаем, мы заранее даем информацию ресторанов с программой новогодней ночи, бронируют большие компании заранее сейчас уже много заказов, столики на двоих и четверых, как правило, резервируют в последнюю неделю, есть ресторан, который уже полностью продал новогоднюю ночь", — рассказывает Кожин.

По его словам, цена вечера на человека складывается в зависимости от программы и её наполнения.

"От 5 до 15 тысяч рублей, цены в меню мы не меняем и они остаются прежними, несмотря на то, что на продовольственных рынках они взлетают в последнюю неделю очень сильно. Поэтому все планируйте заранее и отдых, и свои "растраты", — советует генеральный партнер ресторанного холдинга.

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московское метро в Новый год будет работать всю ночь
В то же время, один из самых фешенебельных ресторанов Москвы "Турандот" предлагает вечеринку в стиле "Игры престолов". Там желающие могут смогут полностью окунуться в атмосферу знаменитого сериала. Самая низкая цена у детского билета — за него надо будет отдать 29 тысяч рублей, взрослые начинаются от 69 тысяч и доходят до 199.

Кроме того, компания из 8 человек может отметить Новый год в отдельном зале за 712 тысяч, а из 20 — за 1,8 миллиона рублей.

Все гораздо скромнее по ценам, например, в баре Punch&Judy Pub, где новогодняя ночь обойдется всего в 6 тысяч рублей с человека. За эти деньги гостей накормят, напоят и порадуют развлекательной программой.

Другой ресторан в центре Москвы, Meat&More, за билет в 9 тысяч рублей, кроме еды и развлечения, приготовил своим гостям флешмобы и розыгрыш посещения отеля в Праге.

Любители романтики в новый год могут даже вплыть по Москве-реке на теплоходе. Входной билет на вечеринку на судне River Palace стоит от 10 тысяч рублей, в него также входят еда, напитки и развлекательная программа.

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