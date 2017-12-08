В Ингушетии усилят борьбу с самовольным захватом земель

МАГАС, 8 дек — РИА Новости. Адам Буражев. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе инспекции в новом городе Сунжа призвал власти усилить борьбу с самовольным захватом земель, сообщает пресс-служба руководителя субъекта.

"Представители местного самоуправления будут лично нести ответственность за каждое выявленное нарушение земельного законодательства. Если власти будут закрывать глаза на такие случаи,то не будет порядка в сфере землепользования. Любые попытки самовольного захвата земельных участков и незаконного строительства должны пресекаться жёстким образом", — цитирует пресс-служба слова Евкурова.

Ранее глава Ингушетии поручил правительству республики провести инвентаризацию земель всех сельскохозяйственных предприятий региона и изъять земли у тех ГУПов, которые окажутся нерентабельными.

Другие новости региона читайте здесь >>