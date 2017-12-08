На Ямале появилась ледяная скульптура "Ждуна"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 дек — РИА Новости. Ледяная скульптура "Ждуна" появилась в селе Яр-Сале, административном центре Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фотографию с изображением ледяной скульптуры "Ждуна", сидящего на лавочке, разместил в пятницу в социальных сетях местный житель Равиль Сафарбеков.

"Скульптура вчера появилась, находится возле входа в магазин цветов и подарков. Задумка владелицы магазина, наверное", — рассказал он РИА Новости, в шутку предположив, что "Ждун" дождался запуска завода "Ямал СПГ" в соседнем порту Сабетта.

Автором оригинального "Ждуна" — скульптуры Homunculus Loxodontus — является художница из Нидерландов Маргрит ван Бреворт, она посвятила свое творение пациентам, которые ждут приема у врача.