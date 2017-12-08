Егор Борисов: власти Якутии будут активно бороться с безработицей на селе

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Власти Якутии разработали меры по снижению уровня безработицы и повышению количества самозанятого населения на селе, сообщил глава республики Егор Борисов.
Глава Якутии объявил следующий год годом содействия занятости населения.
"Особенно большие проблемы у нас наблюдаются в сельской местности. Поэтому по итогам этого года будем анализировать пропорции между подготовкой кадров и потребностями отраслей экономики в рабочей силе. И эти пропорции будем, насколько возможно, координировать. С другой стороны, будем выделить государственные средства, чтобы людей в сельской местности вовлекать в самозанятость. Этот механизм у нас тоже проработан, просто мы должны его в системную колею ввести", — добавил он.