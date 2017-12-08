Егор Борисов: власти Якутии будут активно бороться с безработицей на селе

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Власти Якутии разработали меры по снижению уровня безработицы и повышению количества самозанятого населения на селе, сообщил глава республики Егор Борисов.

Глава Якутии объявил следующий год годом содействия занятости населения.

"В условиях Якутии жить сложно, затраты очень большие. По уровню бедности Якутия не занимает хорошие места, есть определенные сложности. Но социальной политике и созданию условий самозанятости населения оказывается приоритетное внимание. Мы начали развивать определенную программу. По уровню доходов в промышленности картина выглядит в целом хорошо, но это не говорит о том, что все хорошо живут", — сказал Борисов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Особенно большие проблемы у нас наблюдаются в сельской местности. Поэтому по итогам этого года будем анализировать пропорции между подготовкой кадров и потребностями отраслей экономики в рабочей силе. И эти пропорции будем, насколько возможно, координировать. С другой стороны, будем выделить государственные средства, чтобы людей в сельской местности вовлекать в самозанятость. Этот механизм у нас тоже проработан, просто мы должны его в системную колею ввести", — добавил он.

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