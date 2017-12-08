Егор Борисов: средняя продолжительность жизни в Якутии достигла 71 года

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в Якутии достигла 71 года, что стало лучшим показателем среди регионов Дальнего Востока, сообщил глава республики Егор Борисов.

"Имеем хорошие социальные показатели. Продолжительность жизни достигла 71 года – это самый лучший показатель на Дальнем Востоке. Смертность у нас сокращается. В последние годы имеем небольшой, но устойчивый прирост населения", — сказал Борисов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

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