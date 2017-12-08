В Подмосковье реализованы 2 млн карт "Стрелка"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Подмосковье реализовали два миллиона карт "Стрелка", пассажиру, который приобретал двухмиллионную карту, вручили подарочную юбилейную "Стрелку" с балансом в три тысячи рублей, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Сегодня двухмиллионный пассажир приобрел эксклюзивную карту "Стрелка". Единые транспортные карты (ЕТК) введены в обращение сравнительно недавно, однако их появление помогло достигнуть нового уровня в развитии общественного транспорта и повышения удобства пассажиров, — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков, слова которого приводятся на сайте ведомства. По словам министра, реализовать два миллиона карт Минтранс Подмосковья рассчитывал к 2022 году, но востребованность "Стрелки" среди большинства граждан, регулярно использующих общественный транспорт, позволила достигнуть текущего результата значительно раньше.

"Доля использования ЕТК "Стрелка" среди пассажиров "Мострансавто" составляет более 70 % от всех платных поездок. Только в октябре по транспортной карте пассажиры совершили более 12,7 миллиона поездок. Основным преимуществом карты является выгодная система скидок. Так, средняя стоимость билета на городских маршрутах по единой транспортной карте составила 29,5 рублей, что существенно выгоднее оплаты проезда наличными — 46 рублей за одну поездку", — сообщил генеральный директор ГУП МО "Мострансавто" Владислав Мурашов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минтранса Подмосковья.