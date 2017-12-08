В Подмосковье реализованы 2 млн карт "Стрелка"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Подмосковье реализовали два миллиона карт "Стрелка", пассажиру, который приобретал двухмиллионную карту, вручили подарочную юбилейную "Стрелку" с балансом в три тысячи рублей, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Доля использования ЕТК "Стрелка" среди пассажиров "Мострансавто" составляет более 70 % от всех платных поездок. Только в октябре по транспортной карте пассажиры совершили более 12,7 миллиона поездок. Основным преимуществом карты является выгодная система скидок. Так, средняя стоимость билета на городских маршрутах по единой транспортной карте составила 29,5 рублей, что существенно выгоднее оплаты проезда наличными — 46 рублей за одну поездку", — сообщил генеральный директор ГУП МО "Мострансавто" Владислав Мурашов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минтранса Подмосковья.