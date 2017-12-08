Власти Оренбуржья отремонтируют здание авиаучилища, где учился Гагарин

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 3 октября 2017

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 3 октября 2017

ОРЕНБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Власти Оренбургской области намерены отреставрировать здание Оренбургского высшего авиационного училища, в котором учился первый космонавт планеты Юрий Гагарин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и администрации региона.

Ранее в конце ноября здание по распоряжению правительства РФ было передано из федеральной собственности в собственность Оренбургской области. По словам собеседника агентства, часть здания бывшего военного авиаучилища на Советской улице, принадлежала Минобороны, в другой части находились жилые помещения.

"Это здание, как и все, что связано с именем первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, имеет огромное значение для всех жителей Оренбургской области. Поэтому нам необходимо решить вопрос с восстановлением здания.

Подписанное распоряжение о передаче — первый успешный шаг и результат длительных переговоров", — процитировали в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

Здание является федеральным памятником культуры. Гагарин провел в стенах училища с 1955 по 1957 годы.

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