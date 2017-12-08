"Швабе" поставит медтехнику в Киргизию по программе ООН

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Холдинг "Швабе" в рамках гуманитарного проекта ООН направит кардиологическое оборудование в Киргизию, аппаратура будет использоваться в ряде районов Ошской области для проведения ЭКГ-скрининга населения и оказания экстренной помощи, сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе уточнили, что поставка медтехники осуществляется в рамках проекта программы Развития ООН (ПРООН) "Интегрированное развитие Ошской области", которая финансируется Россией и исполняется ПРООН в Киргизской Республике в сотрудничестве с национальными партнерами.

Техника — комплекс для автоматизированной оценки состояния сердечно-сосудистой системы и автоматический наружный дефибриллятор - должна быть отправлена до февраля будущего года.

"Это первая поставка после заключения меморандума с Минздравом Киргизии о намерениях сотрудничества в области высокотехнологичной медицины", — говорится в пресс-релизе.

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина, возможность внести вклад в повышение качества медицины в одном из отдаленных районов Киргизии в рамках гуманитарного проекта ООН имеет для холдинга большое значение.

"Республика является давним партнером "Швабе" и стала одной из первых географических точек ближнего зарубежья, куда холдинг начал поставки медтехники. По подсчетам киргизских кардиологов, от сердечно-сосудистых заболеваний, преимущественно инфаркта миокарда и инсульта, ежедневно умирают примерно 50 местных жителей. Мы искренне надеемся на то, что благодаря внедрению высокотехнологичного оборудования в регионе повысится выживаемость людей с заболеваниями сердца, а в будущем и заметно увеличится число здоровых новорожденных, за счет оснащения перинатальных центров, которое также предполагает меморандум", — отметил Ожгихин.