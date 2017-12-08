На ВДНХ рассказали, как развлечься на главном катке страны

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Спортивные игры, зарядки по утрам и занятия по танцам разных народов мира будут проводить на главном катке страны, расположенном на территории ВДНХ в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставки.
"Всю зиму на катке ВДНХ можно не только кататься, но и осваивать танцы разных народов мира, делать бодрую зарядку, играть в спортивные и подвижные игры, завоевывать призы в эстафетах и конкурсах", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Кроме того, каждую субботу с 10.00 до 12.00 мск и каждое воскресенье с 11.00 до 13.00 мск профессиональные тренеры будут проводить для всех желающих бодрые зарядки по специально разработанной программе воркаута на коньках. При этом каждая зарядка будет отличаться по тематике: 9 и 10 декабря ко Всемирному дню футбола пройдёт зарядка спортивная, 16 и 17 декабря — пионерская, под музыку времен СССР.
По выходным с 12.00 до 15.00 мск на детском катке ВДНХ ожившие герои любимых мультфильмов помогут самым юным гостям впервые встать на коньки.