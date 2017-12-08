Пострадавшую при пожаре под Смоленском девочку доставили в Москву

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Пострадавшая в пожаре, в котором погибла многодетная мать, девятимесячная девочка доставлена в ожоговый центр в Москве, сообщило СУСК РФ по региону.

По данным СУСК РФ по региону, пожар произошел около 10.00 мск четверга. При пожаре погибла женщина 1987 года рождения. Вместе с ней в доме были ее четверо детей — от 9 месяцев до 9 лет. Старший девятилетний мальчик спас из горящего дома своих братьев и сестру. Девятимесячная девочка, по данным ГУ МЧС по региону, госпитализирована с ожогами.

"Девятимесячная девочка в настоящее время находится на лечении в детском ожоговом центре Москвы. Состояние ребенка врачами оценивается как средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что, когда начался пожар, дети спали. Девятилетний мальчик проснулся первым и помог своим братьям выйти из дома, а младшую сестру вынес на руках. Также выяснилось, что детей в семье не четверо, а пятеро – старшая девочка была в гостях у родственников.

По информации районных властей, трое детей временно размещены в Вяземском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Дом милосердия".

Официальный представитель СУСК РФ по региону Наталья Зуева рассказала РИА Новости, что пока дети не знают, что их мама погибла. Психологи рекомендовали следователям пока не выяснять у детей, что произошло. Спасший братьев и сестру ребенок, по ее словам, еще не отошел от шока.