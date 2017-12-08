Десять новых машин скорой помощи переданы больницам Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Десять новых автомашин скорой помощи, оснащенных новейшим оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи, получили станция скорой помощи Оренбурга, станция в Орске, Ясненская городская больница, Илекская и Октябрьская районные больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Работа скорой помощи во многом зависит от технического оснащения, и сегодня материальная база службы вновь получила подкрепление. Всего за последние семь лет парк машин скорой помощи пополнился на 335 единиц техники, 53 автомобиля получено за счет федеральных поставок, 181 — приобретен благодаря поддержке области. Еще 62 автомобиля закуплено в рамках программ социального партнерства с крупным бизнесом", — цитируют в пресс-службе слова министра здравоохранения Оренбургской области Галины Зольниковой.

По ее словам, для повышения доступности службы 03 организованы 59 выездных пунктов скорой медицинской помощи с дислокацией во врачебных амбулаториях и ФАПах. В планах регионального Минздрава — создание единой диспетчерской службы, которая будет направлять на вызов ближайшую бригаду медиков.

В пресс-службе добавили, что прошлом году область получила 43 новых машины скорой помощи.

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