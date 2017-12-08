Победителям астрономической Олимпиады вручили телескопы "Швабе"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Победители прошедшей в Новосибирске 13-й Азиатско-Тихоокеанской астрономической Олимпиады в качестве наград получили телескопы системы Ньютона, разработанные на Новосибирском приборостроительном заводе (НПЗ), сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит завод.

В Олимпиаде приняли участие 55 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет из Бангладеш, Китая, Южной Кореи, Вьетнама и России. Олимпиада, состоявшая из трех туров, позволила ребятам решить ряд сложных задач в области астрономии — проанализировать блеск переменной звезды, распознать спутники Юпитера и найти определенные астрономические объекты. Соревнования проходили на русском и английском языках.

"Мы производим телескопы ТАЛ уже более 45 лет. В среде любителей и профессионалов в области астрофотографии эта линейка считается знаковой благодаря новаторской сложной оптической системе высокой разрешающей способности", —сказал генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.