МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Федеральные образовательные стандарты уже предусматривают обучение детей основам безопасности дорожного движения как в рамках отдельного школьного предмета, так и курсов или на внеурочной деятельности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки, комментируя предложение депутата Госдумы о введении в школах уроков ПДД.

Ранее RT сообщал, что депутат Госдумы Борис Чернышов направил в Минобрнауки предложение ввести в российских школах уроки безопасности на дорогах. По его мнению, обучение детей основам правил поможет снизить количество ДТП с их участием. При этом парламентарий считает, что преподавать эту дисциплину должны сотрудники ГИБДД.

"Содержание ФГОС на всех уровнях образования предполагает освоение детьми правил безопасности дорожного движения. ФГОС позволяет реализовать обучение правилам дорожного движения в рамках отдельного учебного предмета или курсов по выбору учащихся с учётом специфики образовательной организации, а также её кадровых, технических и иных возможностей, в том числе и в рамках реализации плана внеурочной деятельности", — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в 2017 году министерство реализовало проект по разработке интегрированного методического пособия для педагогов по тематике безопасности дорожного движения. "Это позволит систематизировать содержательные составляющие в обучении правилам дорожного движения в различных учебных предметах и курсах по выбору", — пояснили в Минобрнауки.

В ведомстве также отметили, что в сентябре 2017 года регионам было рекомендовано провести на последних уроках во всех классах общеобразовательных организаций "минуток безопасности", акцентируя внимание на соблюдении Правил дорожного движения с учетом погодных условий и передвижения по маршрутам "дом-школа-дом".

Кроме того, в настоящее время в России по теме ПДД проводится Всероссийский конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо", всероссийский Чемпионат юношеских автомобильных школ по автомногоборью, профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения во Всероссийских детских центрах. Отдельная работа ведется по созданию федеральных экспериментальных центров "Детский автогород" – баз проведения практических занятий по изучению правил дорожного движения детьми, создание федеральной сети детских автогородков. "Причем, в рамках большинства акций и мероприятий работа ведется не только с детьми, но и с родителями", — подчеркнули в Минобрнауки.