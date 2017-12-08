Операторы службы-112 будут говорить на 7 языках во время ЧМ-2018

КРАСНОГОРСК (Московская область), 8 дек — РИА Новости. Подмосковные операторы службы-112 во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года будут отвечать на поступающие звонки на семи языках, сообщил журналистам начальник Подмосковного центра вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 Александр Близнюк.

"До семи языков увеличится возможность наших операторов вовремя чемпионата мира по футболу. Для этого между "Центром-112" Московской области и Одинцовским филиалом МГИМО подписано соглашение о сотрудничестве в период проведения чемпионата", — сказал Близнюк.

Он отметил, что в рамках данного соглашения волонтеры из числа преподавателей и студентов вуза будут подключаться к обработке вызовов, поступивших на единый номер 112.

Перечень дополнительных языков уточняется. Сейчас в списке английский, немецкий, французский, итальянский и китайский языки. Обсуждается включение в список финского языка.

Подмосковная служба-112 начала работу в 2015 году. За это время операторы обработали 19,7 миллиона звонков. В том числе в 2017 году — 7 миллионов.