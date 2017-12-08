Победители конкурса "Хочу делать добро" получат денежные гранты

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Победители всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Хочу делать добро" смогут получить гранты в размере до 300 тысяч рублей. Об этом сегодня объявила пресс-служба конкурса.

Конкурс проводится по шести номинациям: "Забота и внимание", "Культура и искусство", "Просвещение", "Город", "Новые медиа" и "Гражданское участие". При выборе лучших работ будут учитываться проработанность проекта, цели, четко обозначенный KPI и другие критерии.

Победители получат не только денежные призы, которые смогут потратить непосредственно на реализацию своих проектов, но и нематериальную поддержку, в частности экспертный консалтинг на местах и общение с опытными наставниками, а также помощь в поиске компаний-партнеров для реализации лучших инициатив.

"Многим инициаторам волонтерских проектов важны нематериальные ресурсы. Мы понимаем, что, например, каким-то людям гораздо важнее, чем выиграть денежный грант, получить помещение или административную поддержку со стороны учебных и государственных учреждений, которые могут помочь при реализации проекта. Именно эта помощь будет оказываться. Человек подает смету своего проекта, комиссия рассматривает ее целесообразность и дальше решает вопрос о выделении гранта", — сказал Артем Метелев, сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров, член ОПРФ.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте проекты. ДобровольцыРоссии.рф и прикрепить к заявке презентацию своего проекта, который уже реализован в 2017-2018 годах, реализуется сейчас или должен стартовать в следующем году. Народное голосование и экспертное жюри выберут 100 авторов самых актуальных и необычных работ.

Заявки принимаются до 10 января. Принять участие в проекте смогут граждане России трех возрастных категорий: 9-13 лет, 14-17 лет и 18-30 лет, однако гранты смогут получить только участники старше 14 лет.

Приоритет в конкурсе будет отдаваться частным инициативам.

"Понятно, что конкурсов для добровольцев, для команд, для коллективов, для движений различных — их достаточно много. Но очень бы хотелось, чтобы развитие частных инициатив шло более активно. Чтобы люди на уровне отдельных личностей проектировали, искали себе партнеров и, собственно, понимали, что от конкретного человека зависит очень много", — отметил Метелев.

Конкурс "Хочу делать добро" нацелен на развитие и формирование культуры волонтерства среди российской молодежи. Организаторами выступают Росмолодежь, Роспатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров, Высшая школа экономики, Российское движение школьников и Общественная палата РФ.

Конкурс "Хочу делать добро" является частью открытой платформы "Россия — страна возможностей", реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов. Платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников и осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов.